Obras na RJ-131Foto: Divulgação
Obra de recuperação asfáltica é iniciada na RJ-131
Trabalho inclui tapa-buracos e recomposição do pavimento
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