Obras na RJ-131 - Foto: Divulgação

Obras na RJ-131Foto: Divulgação

Publicado 13/03/2026 15:09

Paraíba do Sul - Na última terça-feira (10), teve início a operação de recuperação asfáltica na RJ-131, em Paraíba do Sul. A obra é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), que disponibilizou o asfalto para a execução dos trabalhos.

Serão recuperados ao todo 15 quilômetros de pavimentação, começando no bairro Santo Antônio e se estendendo até a divisa com o município de Vassouras. O trabalho inclui a operação tapa-buracos e a recomposição do pavimento, assegurando maior qualidade para todos que utilizam a via diariamente.

“Essa é mais uma conquista significativa para a nossa cidade. Reconhecemos a importância dessa estrada para quem vive, trabalha ou precisa se deslocar por esta região. Com a parceria do DER-RJ, conseguimos avançar na recuperação da via, garantindo mais segurança e melhores condições de tráfego para todos”, destacou o prefeito Julio Canelinha.