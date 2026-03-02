Encontro com Empreendedoras em Paraíba do Sul - Foto: Fernanda Sabença

Publicado 02/03/2026 22:03

Paraíba do Sul - A Secretaria de Estado da Mulher iniciou oficialmente, nesta segunda-feira (2), a programação do Mês das Mulheres em Paraíba do Sul. O pontapé inicial foi o "Encontro com Empreendedoras", que reuniu maquiadoras, artesãs, doceiras e diversas profissionais que movimentam a economia local, promovendo um momento de troca, inspiração e fortalecimento da autonomia econômica feminina.

A secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar, esteve ao lado da superintendente de Autonomia Econômica da SEM-RJ, Marcele Porto, para lançar a agenda do “8M” e reforçar o compromisso do Governo do Estado com políticas públicas estruturantes e permanentes.

“Abrir o Mês das Mulheres em Paraíba do Sul, ao lado de tantas empreendedoras talentosas, é reafirmar que o fortalecimento feminino passa pela geração de renda, pela qualificação e pelo acesso a oportunidades. Nosso compromisso é garantir que cada mulher do estado do Rio de Janeiro tenha condições reais de desenvolver seu potencial e ocupar os espaços que desejar”, afirmou Heloisa.

A secretária municipal da Mulher de Paraíba do Sul, Marineide Araújo, também destacou a importância da parceria com o Estado. “Ao longo da semana, serão realizadas ações de fortalecimento feminino, reconhecendo que políticas públicas eficazes devem respeitar as particularidades do município. A presença da secretária estadual demonstra esse avanço efetivo. É tempo de reafirmar que políticas bem estruturadas mudam vidas e constroem futuros mais dignos”, declarou.

O evento contou ainda com uma palestra de Marcele Porto e com o "Check-list Mulher + Empreendedora", atividade interativa conduzida pela equipe técnica para auxiliar as participantes. Empreendedoras locais também compartilharam suas trajetórias no município.

Maratona 8M: empreendedorismo, inovação e rede de proteção

A abertura em Paraíba do Sul integra uma agenda estadual intensa ao longo de março. Com foco na autonomia econômica, no fortalecimento da rede de proteção e no engajamento dos homens no enfrentamento à violência de gênero, o calendário do “8M” percorrerá municípios do interior à capital, promovendo qualificação profissional, inovação tecnológica e parcerias estratégicas.

Na primeira quinzena, a agenda contempla ações em Nova Iguaçu e Angra dos Reis, além da inauguração da Casa da Mulher Meritiense, em São João de Meriti, e encontros com empreendedoras em Rio das Ostras, Conceição de Macabu e Carapebus.

A segunda quinzena será marcada por capacitações e fortalecimento institucional, com a formação do programa "Nós+Seguras" para profissionais da saúde, o Fórum de Gestoras e o cronograma de atendimentos do Ônibus Lilás.