Ação conjunta das polícias Civil e Militar - Foto: Divulgação/107ª DP

Publicado 13/02/2026 15:43

Paraíba do Sul - Na manhã desta sexta-feira (13), uma ação conjunta entre a 107ª DP e o 38º BPM resultou na prisão de um homem de 30 anos suspeito de ter participado de um roubo a um taxista no último mês em Paraíba do Sul. A prisão foi realizada no bairro Morada do Sol, em Três Rios.

De acordo com a Polícia Civil, o indivíduo foi identificado e estava sendo monitorado desde a prática do crime. No dia 31 de janeiro, ele foi visto na Avenida Tenente Enéas Torno e, percebendo que seria abordado pela Polícia Militar, fugiu correndo e pulou no rio, deixando uma arma para trás.

O mandado de prisão já havia sido expedido e o suspeito foi encontrado dormindo em sua residência no município vizinho. Ele possui longo histórico criminal, já tendo se envolvido em tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de armas.

O crime

Na ocasião, dois homens entraram no táxi na Praça Garcia, como se fossem passageiros e, durante a corrida, um deles sacou um revólver calibre .38 e anunciou o assalto, exigindo que o motorista seguisse até a cidade vizinha, além de subtrair a quantia de R$ 400,00 e o celular da vítima. Em Três Rios, na BR-393, ao parar o veículo, o taxista se aproveitou de uma distração dos criminosos e conseguiu fugir. Os roubadores então abandonaram o automóvel na rodovia e seguiram a pé em direção à mata.



O caso segue sendo investigado para que seja realizada a prisão do outro envolvido.