Paraíba do Sul - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) realizou, na quinta-feira (16), a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Destacamento de Bombeiro Militar (DBM) 4/15, em Paraíba do Sul. O ato marca o início da implantação de uma nova unidade operacional da corporação na região.
A solenidade contou com a presença do secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Tarciso Salles, do prefeito de Paraíba do Sul, Júlio Canelinha, além de autoridades estaduais, federais, municipais, vereadores, secretários municipais e representantes da sociedade civil.
Durante o evento, foi destacada a importância estratégica da nova unidade para a ampliação da capacidade de resposta a emergências, redução do tempo de atendimento e fortalecimento das ações de prevenção, salvamento e combate a incêndios no município e em cidades vizinhas.
O DBM 4/15 será a 120ª unidade operacional do CBMERJ, que atualmente está presente em 63 dos 92 municípios fluminenses. A nova estrutura também será a 14ª unidade operacional do CBA II – Serrana, reforçando ainda mais a atuação da Corporação na Região Serrana do estado.
"Esta será uma obra muito importante para a população de Paraíba do Sul. A implantação do destacamento, que integra o Projeto Bombeiro 100%, iniciativa que tem como objetivo dotar todos os 92 municípios do estado com unidades operacionais do Corpo de Bombeiros, chega para garantir um atendimento mais rápido e eficiente aos moradores", destacou o coronel Tarciso Salles.
A obra é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Paraíba do Sul. O município é responsável pela cessão do terreno e pela construção das instalações, enquanto o CBMERJ ficará encarregado da alocação estratégica de efetivo, viaturas e equipamentos.
O destacamento contará com viaturas modernas, recém adquiridas, dentro do investimento histórico do Governo do Estado de quase R$ 1 bilhão na renovação e modernização da frota e dos equipamentos da Corporação.
Como parte da cerimônia, o prefeito Júlio Canelinha e o comandante-geral do CBMERJ assinaram o contrato de cooperação que formaliza o início das obras. Em seguida, foi realizado o descerramento da placa que simboliza a pedra fundamental do novo destacamento.
