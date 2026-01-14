Homem foi levado para a 107ª DP Foto: PCERJ
Os agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. No guarda-roupa, foram encontradas duas munições calibre 9mm e uma munição calibre .22. Diante dos fatos, além do cumprimento do mandado de prisão por tentativa de homicídio, o homem também foi preso em flagrante por porte ilegal de munição de uso restrito.
Marcos Miguel Raimundo dos Santos, conhecido como “Miguelzinho”, apontado como o autor dos disparos, segue foragido. Ele foi identificado poucas horas após o crime, e um cartaz com sua foto, como procurado pela Justiça, foi divulgado pela polícia.
O crime teria sido motivado por questões relacionadas ao tráfico de drogas. O caso segue sob investigação, e a polícia informou que as apurações continuarão até que todos os envolvidos sejam identificados e presos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.