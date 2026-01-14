Homem foi levado para a 107ª DP - Foto: PCERJ

Homem foi levado para a 107ª DP Foto: PCERJ

Publicado 14/01/2026 13:47

Paraíba do Sul - Um homem de 20 anos foi preso em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar em Paraíba do Sul após uma investigação apontar indícios de que ele estaria envolvido em uma tentativa de homicídio. A prisão foi realizada na quarta-feira (12), no bairro Bela Vista.

O crime aconteceu no mesmo bairro, uma semana antes, quando um homem de 25 anos foi baleado no abdômen quando saía de sua residência. A vítima foi socorrida e permanece internada.

De acordo com a investigação, o suspeito preso teria auxiliado na preparação de uma emboscada contra a vítima, fazendo com que ela saísse de casa e se deslocasse até o local onde um criminoso a aguardava para efetuar os disparos.



Os agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. No guarda-roupa, foram encontradas duas munições calibre 9mm e uma munição calibre .22. Diante dos fatos, além do cumprimento do mandado de prisão por tentativa de homicídio, o homem também foi preso em flagrante por porte ilegal de munição de uso restrito.



Marcos Miguel Raimundo dos Santos, conhecido como “Miguelzinho”, apontado como o autor dos disparos, segue foragido. Ele foi identificado poucas horas após o crime, e um cartaz com sua foto, como procurado pela Justiça, foi divulgado pela polícia.



O crime teria sido motivado por questões relacionadas ao tráfico de drogas. O caso segue sob investigação, e a polícia informou que as apurações continuarão até que todos os envolvidos sejam identificados e presos.