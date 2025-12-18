Polícia Civil divulgou o cartaz de procurado - Foto: Divulgação

Publicado 18/12/2025 18:44

Paraíba do Sul - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro esclareceu a autoria da tentativa de homicídio ocorrida na noite do dia 14 de dezembro, durante uma cavalgada, realizada no Parque de Exposições, no bairro Salutares, em Paraíba do Sul. A investigação é conduzida pela 107ª DP, em trabalho integrado com policiais militares da 2ª Companhia e do serviço reservado do 38º BPM.

O crime aconteceu em meio a uma grande aglomeração de pessoas. A vítima, um adolescente de 17 anos, foi atingida de raspão na bochecha por um disparo de arma de fogo, após um desentendimento considerado banal, provocado por um esbarrão no meio do público.

O disparo provocou pânico generalizado no evento, colocando em risco a vida de diversas pessoas, inclusive menores de idade. Imagens que circularam nas redes sociais mostram a correria e evidenciam o perigo gerado pela ação criminosa.

As investigações apontaram como autor do disparo Marcos Miguel Raimundo dos Santos, conhecido como “Miguelzinho do Amapá”, de 20 anos. Com base nas provas reunidas, a polícia solicitou a prisão temporária do investigado, que foi deferida pelo Poder Judiciário em menos de 48 horas após o crime.

Na manhã desta quarta-feira (17), policiais civis e militares realizaram buscas em endereços ligados ao suspeito e em possíveis locais de esconderijo, mas ele não foi localizado. O investigado é considerado foragido.

A Polícia Civil divulgou um cartaz com a foto do suspeito e pede a colaboração da população para ajudar na sua localização. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo WhatsApp (24) 98833-8177 ou pelo perfil oficial da 107ª DP no Instagram.