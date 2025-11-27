Indivíduo foi preso no bairro Amapá - Foto: Divulgação/107ª DP

Publicado 27/11/2025 19:13

Paraíba do Sul - Em ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, um homem de 25 anos foi preso nesta quarta-feira (26), no bairro Amapá, em Paraíba do Sul. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Em áudios, o homem afirmava estar disposto a atacar viaturas policiais.

A ação faz parte de uma investigação conduzida pela 107ª DP, que apura a atuação de um grupo criminoso nos bairros Amapá e Bela Vista. Segundo a polícia, o grupo de traficantes é liderado por Renato Castilho de Oliveira, conhecido como “Velho”, e tem como gerente Davi de Souza Nogueira, o “Buiú”. Ambos também tiveram as prisões decretadas e são considerados foragidos.

A Polícia Civil teve acesso a fotos em que o preso aparece exibindo armas de fogo, além de áudios em que falava sobre a polícia. Em um deles, declarou: “Se brotar aqui no Amapá vai tomar só de granada, filho. Nós tá com a caixa da granada, só porradão seco de pistolada neles, só eles brota na linha”. Nada de ilícito foi encontrado em sua residência no momento da prisão.

De acordo com a polícia, Davi, de 19 anos, está foragido há cerca de dois meses, desde que teve a prisão decretada por suspeita de envolvimento em uma tentativa de homicídio. Já Renato, de 40 anos, deixou o sistema prisional em março de 2025, após cumprir 18 anos de pena em regime fechado. De acordo com a investigação, ao sair da prisão ele teria se deslocado para uma comunidade no Rio de Janeiro dominada por uma facção criminosa, de onde passou a coordenar o envio de drogas para abastecer pontos de venda em Paraíba do Sul, especialmente nos bairros Bela Vista e Amapá.

Informações que possam ajudar a localizar os foragidos podem ser enviadas anonimamente para o WhatsApp da 107ª DP: (24) 98833-8177.