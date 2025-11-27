Indivíduo foi preso no bairro AmapáFoto: Divulgação/107ª DP
Homem que teria gravado áudios com ameaças à polícia é preso em Paraíba do Sul por tráfico de drogas
Chefe de grupo criminoso que atua nos bairros Amapá e Bela Vista está foragido
Homem que teria gravado áudios com ameaças à polícia é preso em Paraíba do Sul por tráfico de drogas
Chefe de grupo criminoso que atua nos bairros Amapá e Bela Vista está foragido
Golpista que 'vendia' terrenos públicos é preso em Paraíba do Sul
Suspeito tentou fugir da prisão, mas foi alcançado pelos policiais
Polícia divulga cartaz de jovem foragido por roubar motos
Procurado possui diversas anotações criminais
FIA-RJ promove evento com atividades e serviços para crianças, adolescentes e famílias em Paraíba do Sul
Escola Municipal Arcanjo Antonino Lopes irá receber o evento
Polícia apreende segundo adolescente envolvido em tentativa de homicídio em Paraíba do Sul
Homem teve corpo queimado na última quinta-feira
Polícia Civil esclarece caso de homem que teve corpo queimado em Paraíba do Sul; suspeito do crime foi apreendido
Equipe da 107ª DP investigou e solucionou o caso em menos de 24 horas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.