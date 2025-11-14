107ª DP investiga o caso - Foto: PCERJ

Publicado 14/11/2025 21:47

Paraíba do Sul - Um homem foi encontrado com o corpo queimado em uma área de mata, na manhã desta quinta-feira (13), no distrito de Werneck, em Paraíba do Sul. O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima, enquanto a Polícia Civil iniciou a investigação e apreendeu um dos suspeitos.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu na mata após uma discussão ter começado no interior de uma residência. Um menor de idade acabou o esfaqueando e decidiu atear fogo na vítima. Outro jovem buscou gasolina para cometer o crime. Com o corpo queimado, o homem fugiu do local e conseguiu ser socorrido.

Após o ocorrido, a 107ª DP conseguiu apreender um menor de idade suspeito do crime e segue com as investigações.