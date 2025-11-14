107ª DP investiga o casoFoto: PCERJ
Polícia Civil esclarece caso de homem que teve corpo queimado em Paraíba do Sul; suspeito do crime foi apreendido
Equipe da 107ª DP investigou e solucionou o caso em menos de 24 horas
Polícia Civil esclarece caso de homem que teve corpo queimado em Paraíba do Sul; suspeito do crime foi apreendido
Equipe da 107ª DP investigou e solucionou o caso em menos de 24 horas
Paraíba do Sul se torna cidade-irmã do distrito de Fengtai, em Pequim, e celebra novo capítulo em sua história
Acordo foi celebrado na Agenda de Promoção do Parque Tecnológico de Zhongguancun na Região de Fengtai no Brasil
Cinco pessoas são denunciadas por envolvimento em homicídio em Paraíba do Sul
Dois deles estão foragidos
Suspeito de assaltar ônibus na BR-393 é preso
107ª e 108ª DP conduziram as investigações
Rua Jarbas A. de Souza será interditada para obras a partir do dia 7 de novembro
Interdição deve durar até 18 de novembro
Foragido por estuprar menina de 13 anos é preso escondido embaixo da cama em Paraíba do Sul
Indivíduo foi condenado a 15 anos de prisão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.