Avenida das Nações, em Paraíba do SulFoto: Divulgação
Águas da Condessa inicia substituição de rede de água na Avenida das Nações, em Paraíba do Sul
Previsão é que intervenção seja concluída até o fim do mês
Ruas Lara Vilela, Laranjeiras e Joaquim Paschoal serão interditadas para obras
Moradores e motoristas devem redobrar a atenção na região
Parque Linear do Lucas e Game Craft são inaugurados em Paraíba do Sul
Entrega dos espaços foi realizada nesta quinta-feira
Prefeitura de Paraíba do Sul realiza 'TEAcolher', voltado para famílias atípicas
Evento reuniu secretarias, Câmara Municipal e o Governo do Estado
Paraíba do Sul recebe programa 'RJ Para Todos'
Ação foi realizada na Matriz de São Pedro e São Paulo
Polícia prende dois homens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Paraíba do Sul
Suspeitos foram encontrados no bairro Liberdade
