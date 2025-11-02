Avenida das Nações, em Paraíba do Sul - Foto: Divulgação

Publicado 02/11/2025 14:29

Paraíba do Sul - A Águas da Condessa iniciará, nesta segunda-feira (03), as obras de substituição da rede de abastecimento de água na Avenida das Nações, no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul. Ao longo do mês de novembro, trechos da Avenida estarão parcialmente interditados para a execução dos trabalhos. Para reduzir os impactos no trânsito e facilitar a circulação de pedestres, a obra será executada em etapas.

A intervenção faz parte do programa de modernização do sistema de abastecimento da cidade. A rede atual, instalada há muitos anos, apresenta recorrentes vazamentos, o que provoca perdas de água e reduz a eficiência no fornecimento de água. Com a nova tubulação, a concessionária vai garantir maior segurança operacional e melhoria no volume de água disponível para a população da região.

A previsão é de que toda a intervenção seja concluída até o dia 30 de novembro. Durante esse período, as equipes da concessionária contarão com o apoio da Guarda Municipal para o ordenamento do tráfego. Águas da Condessa orienta que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao circular pela via durante o andamento das obras.