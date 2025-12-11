Drogas apreendidas no Morro do Cemitério - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 11/12/2025 19:23

Paraíba do Sul - Nesta quinta-feira (11), a Polícia Militar apreendeu 9 quilos de maconha em uma área de mata fechada no Morro do Cemitério, em Paraíba do Sul. O material estava escondido em um bambuzal.

Segundo o 38º BPM, a apreensão gerou um prejuízo de R$ 55 mil ao tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na 107ª DP.