Dia de Reis em Paraíba do SulFoto: Divulgação/CMPS

Publicado 07/01/2026 21:55

Paraíba do Sul - Nesta terça-feira (6), a Câmara Municipal de Paraíba do Sul recebeu, pela primeira vez, as duas Folias de Reis do município em uma celebração marcada pela valorização da cultura popular e das tradições religiosas locais. As companhias Tradição do Oriente e Anunciação Divina realizaram uma apresentação especial em alusão ao Dia de Reis.

Estiveram presentes os vereadores André Salgueiro, Lucas Mendes, Dedé e Cosme, além do vice-prefeito Gil Leal. O evento atraiu um grande público, com a rua em frente ao Palácio Tiradentes ficando completamente tomada por moradores que acompanharam a apresentação.

O saguão do Palácio Tiradentes recebeu mestres, contramestres, músicos, cantadores e palhaços, que compõem as tradicionais Folias de Reis, reforçando a importância da preservação e do incentivo às manifestações culturais populares.