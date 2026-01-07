Dia de Reis em Paraíba do SulFoto: Divulgação/CMPS
Câmara de Paraíba do Sul recebe Folias de Reis pela primeira vez
Companhias Tradição do Oriente e Anunciação Divina realizaram uma apresentação especial em alusão ao Dia de Reis
Paraíba do Sul - Nesta terça-feira (6), a Câmara Municipal de Paraíba do Sul recebeu, pela primeira vez, as duas Folias de Reis do município em uma celebração marcada pela valorização da cultura popular e das tradições religiosas locais. As companhias Tradição do Oriente e Anunciação Divina realizaram uma apresentação especial em alusão ao Dia de Reis.
Estiveram presentes os vereadores André Salgueiro, Lucas Mendes, Dedé e Cosme, além do vice-prefeito Gil Leal. O evento atraiu um grande público, com a rua em frente ao Palácio Tiradentes ficando completamente tomada por moradores que acompanharam a apresentação.
O saguão do Palácio Tiradentes recebeu mestres, contramestres, músicos, cantadores e palhaços, que compõem as tradicionais Folias de Reis, reforçando a importância da preservação e do incentivo às manifestações culturais populares.
Paraíba do Sul
Câmara de Paraíba do Sul recebe Folias de Reis pela primeira vez
Companhias Tradição do Oriente e Anunciação Divina realizaram uma apresentação especial em alusão ao Dia de Reis
Paraíba do Sul
Homem que manteve a avó de 92 anos em cárcere privado em Paraíba do Sul é preso
Indivíduo trancou a idosa na residência
Paraíba do Sul
Adolescente é baleado de raspão em cavalgada; autor é identificado e está foragido
Crime ocorreu no último fim de semana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.