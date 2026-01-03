Indivíduo foi capturado em ação conjunta - Foto: Divulgação/107ª DP

Publicado 03/01/2026 21:46

Paraíba do Sul - A Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu em flagrante um homem que manteve a própria avó, de 92 anos, em cárcere privado em Paraíba do Sul. A ação foi realizada na última quinta-feira (31).

Segundo a polícia, as investigações apontaram que o crime ocorreu na madrugada do dia anterior, quando o criminoso tentou arrombar o portão da residência da idosa e começou a ameaçá-la. Com medo, a vítima acabou abrindo a porta. Nisso, o homem invadiu o imóvel e começou a procurar dinheiro nos cômodos. Em seguida, ele trancou a avó dentro de casa e levou as chaves, impedindo que ela pedisse socorro.

A mulher seguiu nessa situação por sete horas, até que conseguiu sair do imóvel e pediu ajuda na delegacia. Os agentes começaram as buscas e capturaram o criminoso.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de furto, cárcere privado e descumprimento de medidas protetivas. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.