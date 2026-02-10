107ª DP investiga o casoFoto: PCERJ
Pai é preso suspeito de cometer crimes sexuais na internet contra a própria filha
Crimes teriam ocorrido em novembro de 2025
Câmara Municipal de Paraíba do Sul convoca nove aprovados em concurso
Convocação foi publicada em Diário Oficial
Homem condenado por homicídio é preso com pistola em Paraíba do Sul
Foragido estava armado e tentou enganar os policiais
Réplica de fuzil é apreendida em Paraíba do Sul
Mais de R$ 5 mil em dinheiro também foi apreendido
Homem é preso por tráfico de drogas no Caminho de Dentro, em Paraíba do Sul
Entorpecentes estavam no telhado de uma residência e foram apreendidos
Cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Destacamento de Bombeiro Militar em Paraíba do Sul é realizada
Obra é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura e integra o Projeto Bombeiro 100%
