107ª DP investiga o caso - Foto: PCERJ

Publicado 10/02/2026 23:08

Paraíba do Sul - Na tarde desta terça-feira (10), em Paraíba do Sul, a Polícia Civil e a Polícia Militar, em ação conjunta, cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem de 45 anos. O indivíduo é acusado de cometer abusos psicológicos e tentativas de crimes sexuais contra sua filha, de 14 anos, que residia com ele.

Os crimes teriam ocorrido em novembro de 2025 quando o suspeito enviou fotos indevidas e tentou manter conversas com a filha por WhatsApp, dizendo a ela que estava agindo daquela forma com o objetivo de "ensiná-la a ser mulher".

Ao final do inquérito o suspeito foi indiciado por vários crimes graves como importunação sexual e tentativa de produção de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente.