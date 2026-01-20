Drogas apreendidas na ação - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 20/01/2026 17:41

Paraíba do Sul - A Polícia Militar prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas em Paraíba do Sul. A ação contou com apreensão de entorpecentes e foi realizada no bairro Caminho de Dentro.

Após receberem informações sobre a comercialização de entorpecentes em uma residência na Travessa das Flores, as equipes realizaram buscas no local com autorização da responsável legal. O acusado, de 21 anos, tentou fugir pulando muros, mas acabou se entregando e assumindo a propriedade do material.

Foram apreendidos 28 pinos de cocaína e 47 buchas de maconha.

As drogas foram encontradas escondidas sobre o telhado de uma casa vizinha, prontas para venda. O homem foi conduzido à 107ª DP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permanece preso.