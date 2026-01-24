Apreensão no bairro Liberdade - Foto: Divulgação/38º BPM

Apreensão no bairro LiberdadeFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 24/01/2026 20:32

Paraíba do Sul - A Polícia Militar deasrticulou um espaço utilizado para guardar materiais do crime no bairro Liberdade, em Paraíba do Sul. A ação foi realizada nesta sexta-feira (23), na Avenida Pedro Paulo Lacerda.

No local, o 38º BPM apreendeu uma réplica de fuzil, um carregador, 38 pinos de cocaína, 13 pedras de cracl e R$ 5.480,00 em espécie.

O material foi apresentado na 107ª DP.