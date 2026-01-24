Apreensão no bairro LiberdadeFoto: Divulgação/38º BPM
Réplica de fuzil é apreendida em Paraíba do Sul
Mais de R$ 5 mil em dinheiro também foi apreendido
Homem é preso por tráfico de drogas no Caminho de Dentro, em Paraíba do Sul
Entorpecentes estavam no telhado de uma residência e foram apreendidos
Cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Destacamento de Bombeiro Militar em Paraíba do Sul é realizada
Obra é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura e integra o Projeto Bombeiro 100%
Homem é preso por tentativa de homicídio no bairro Bela Vista, em Paraíba do Sul
Munições foram encontradas na casa do suspeito
Câmara de Paraíba do Sul recebe Folias de Reis pela primeira vez
Companhias Tradição do Oriente e Anunciação Divina realizaram uma apresentação especial em alusão ao Dia de Reis
