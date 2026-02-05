Câmara Municipal de Paraíba do SulFoto: CMPS

Paraíba do Sul - Foi publicada nesta quinta-feira (5), no Diário Oficial, a convocação dos candidatos aprovados no concurso público realizado em 30 de novembro de 2025. O certame foi organizado pela banca IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal).
A convocação consta na edição do Diário Oficial referente ao dia 4 de fevereiro de 2026, nas páginas 53 e 54.
Ao todo, foram convocados candidatos para os cargos de Copeiro (duas vagas), Procurador Legislativo (uma vaga), Recepcionista (duas vagas) e Técnico Administrativo (quatro vagas). A iniciativa atende à necessidade de recomposição e ampliação do quadro efetivo da Casa, assegurando maior eficiência e organização interna. Os candidatos convocados devem ficar atentos às orientações e aos prazos estabelecidos na publicação oficial para a apresentação da documentação exigida.