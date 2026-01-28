Arma apreendida pela Polícia Militar - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 28/01/2026 14:25

Paraíba do Sul - Em ação realizada no último fim de semana, a Polícia Militar prendeu um foragido pelo crime de homicídio em Paraíba do Sul. A captura ocorreu na localidade conhecida como Favelinha da Barão.

A ação foi realizada após informações apontarem que o indivíduo estava no local. As equipes realizaram um cerco e não deixaram o criminoso fugir. Com ele, foi encontrada uma pistola 9mm de fabricação israelense, além de um carregador com 14 munições intactas e entorpecentes. No momento da abordagem, o homem tentou usar um nome falso para enganar os policiais.

O preso foi conduzido à 107ª DP, onde além do mandado de homicídio, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.