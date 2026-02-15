Fantasias usadas e drogas apreendidasFoto: Divulgação/107ª DP
Fantasiados de 'La Casa de Papel', policiais prendem homem por tráfico de drogas durante o Carnaval
Ação ocorreu no desfile do 'Bloco do Terror'
Suspeito de roubar taxista em Paraíba do Sul é preso em Três Rios
Crime ocorreu no dia 27 de janeiro
Pai é preso suspeito de cometer crimes sexuais na internet contra a própria filha
Crimes teriam ocorrido em novembro de 2025
Câmara Municipal de Paraíba do Sul convoca nove aprovados em concurso
Convocação foi publicada em Diário Oficial
Homem condenado por homicídio é preso com pistola em Paraíba do Sul
Foragido estava armado e tentou enganar os policiais
Réplica de fuzil é apreendida em Paraíba do Sul
Mais de R$ 5 mil em dinheiro também foi apreendido
