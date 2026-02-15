Fantasias usadas e drogas apreendidas - Foto: Divulgação/107ª DP

Fantasias usadas e drogas apreendidasFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 15/02/2026 16:30

Paraíba do Sul - Agentes da Polícia Civil prenderam um homem de 22 anos pelo crime de tráfico de drogas durante o Carnaval em Paraíba do Sul na última sexta-feira (13). A ação foi realizada durante o desfile do "Bloco do Terror" e contou com os agentes vestidos como personagens da série "La Casa de Papel".

Segundo a 107ª DP, já ao final do desfile, um dos policiais se aproximou do indivíduo e perguntou se o homem tinha lança-perfume para vender. O suspeito disse que sim. Neste momento, os agentes se apresentaram e encontraram 16 frascos, além de uma pequena quantidade de perfume.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito para apurar o crime de tráfico de drogas. A conclusão da investigação dependerá do resultado da perícia a ser realizada no material pelo Instituto de Criminalística do Rio de Janeiro.