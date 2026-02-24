Ação das polícias Civil e Militar resultou na prisão - Foto: Divulgação/107ª DP

Publicado 24/02/2026 19:59

Paraíba do Sul - Na manhã desta terça-feira (24), a Polícia Civil localizou e prendeu um homem de 20 anos pelo crime de roubo. Ele é suspeito de ser um dos dois homens que roubaram um taxista em Paraíba do Sul em janeiro. A prisão foi realizada no bairro Morada do Sol, em Três Rios.

A ação foi realizada durante o Dia D da Operação Espoliador e reuniu agentes da 107ª DP e do 38º BPM. O indivíduo foi localizado após um denunciante ter entrado em contato com a polícia e informado que o homem estava escondido. Em seguida, o local foi cercado e o indivíduo foi preso.

Com ele, foi encontrado um par de tênis idêntico ao usado no dia do roubo.