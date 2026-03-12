Mercadorias foram recuperadas e balaclavas apreendidas - Foto: Divulgação/107ª DP

Mercadorias foram recuperadas e balaclavas apreendidasFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 12/03/2026 18:22

Paraíba do Sul - Um homem de 35 anos foi preso em flagrante após encenar um roubo no momento em que recebia celulares da mão de um entregador. O caso aconteceu nesta quarta-feira (11), em Paraíba do Sul, e a prisão foi realizada por agentes das polícias Civil e Militar.

Por volta das 15h, um motoboy contratado por uma loja de celulares de Petrópolis chegou na praça do bairro Fernandó, em Paraíba do Sul, para entregar três iPhone 17 Pro Max com acessórios. Ao todo, as mercadorias somavam quase R$ 30 mil. A negociação havia sido feita pela internet e o comprador pagaria na entrega.

Assim que o homem recebeu os aparelhos e antes de efetuar o pagamento, dois homens em uma motocicleta se aproximaram, o garupa gritou "perdeu", indicou estar armado, e pegou a bolsa com os telefones. Em seguida, o comprador e o motoboy foram à delegacia para registrar o roubo.

Os policiais suspeitaram da história e reuniram imagens de câmeras de monitoramento que mostraram contradições na história do homem.

Cerca de seis horas depois, em ação das polícias Civil e Militar, os agentes localizaram os aparelhos escondidos em um estacionamento no Fernandó e confirmaram que os homens da motocicleta haviam sido contratados pelo comprador para simularem o assalto. Assim, ele pretendia ficar com as mercadorias sem realizar o pagamento.

Também foi constatado que o suspeito seria viciado em jogos de cassino on-line, o que o teria levado a cometer crimes contra o patrimônio para pagar dívidas de apostas.

O indivíduo foi preso por roubo e a investigação seguirá na 107ª DP até que todos os envolvidos sejam identificados e presos.