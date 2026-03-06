Atendimento Phygital em Paraíba do Sul - Foto: Divulgação

Publicado 06/03/2026 18:40

Paraíba do Sul - Nesta sexta-feira (6), o Governo do Estado do Rio de Janeiro iniciou o atendimento phygital em Paraíba do Sul. A iniciativa integra a segunda fase do Programa RJ Digital Municípios, ampliando e modernizando a oferta de serviços públicos ao unir atendimento presencial e digital em um único espaço.

Em parceria com as prefeituras, por meio da Secretaria de Transformação Digital, a iniciativa reforça, em todo o estado, o compromisso com a democratização do acesso aos serviços e com a melhoria do atendimento ao cidadão fluminense. No local, a população poderá, por exemplo, solicitar a emissão da guia de IPTU.

“A segunda fase do Programa RJ Digital Municípios representa um avanço na forma como o poder público se relaciona com a população. A iniciativa aproxima o Estado do cidadão e torna o acesso aos serviços mais rápido, inclusivo e eficiente, possibilitando tanto o atendimento presencial como o digital”, destacou o secretário de Transformação Digital, Feu Braga. Os lançamentos contaram com a presença dos prefeitos Saulo Corrêa e Julio Canelinha.

Atendimento Phygital

Além do atendimento físico, cada município contará com sua própria plataforma digital de serviços, nos moldes do Portal RJ Digital . O canal reunirá diversas funcionalidades em um portal único, permitindo o acesso centralizado a informações e serviços municipais.

RJ Digital Municípios

Lançado em 2022, o programa tem cerca de 75% das prefeituras aderidas e avança na construção de um estado mais conectado e eficiente. O objetivo é desburocratizar e digitalizar serviços, aumentar a eficiência da administração pública, gerar economia e ampliar a transparência. A nova fase consolida a integração entre Estado e prefeituras, com atendimento presencial e digital para facilitar a vida do cidadão fluminense.