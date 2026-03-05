Caravana da Ciência - Foto: Filipe Dutra

Publicado 05/03/2026 22:51

Paraíba do Sul - A cidade de Paraíba do Sul vai receber, na Praça Marquês de São João Marcos, entre os dias 6 e 8 de março, a Caravana da Ciência, um centro de ciências itinerante que percorre os municípios do Estado do Rio de Janeiro levando conhecimento, curiosidade e diversão para a população. A Caravana é uma iniciativa da Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

As atividades inteiramente gratuitas acontecem em uma carreta adaptada com sala de exposições, planetário inflável, tendas temáticas, jogos e experimentos na área das Ciências. O projeto oferece um ambiente de aprendizagem interativa, onde o público tem um contato lúdico e dinâmico com o universo científico.

“Nosso propósito é levar o conhecimento a todas as localidades do estado e ir muito além da sala de aula formal. A Caravana une entretenimento e aprendizado e desperta o interesse pela Ciência em crianças e adultos”, afirma o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.

“Estamos na era das inovações tecnológicas e toda iniciativa que incentive crianças, jovens e a população, de forma geral, a valorizar o conhecimento científico é fundamental. É despertar interesses e vocações e plantar no presente as sementes que farão muita diferença no futuro”, avalia o presidente da Cecierj, Ricardo Piquet.

Entre as atividades da Caravana, destaque para a exposição de experimentos, explicados por monitores e voltados para as áreas de Física, Matemática e Biologia; sessões de planetário inflável, equipamento que projeta o céu noturno em um espaço semiesférico; além de sessões de sala escura, quando são apresentados experimentos que somente podem ser vistos com ausência de luz.

