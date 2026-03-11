Asfaltamento no Salutaris Veraneio - Foto: Divulgação

Asfaltamento no Salutaris VeraneioFoto: Divulgação

Publicado 11/03/2026 15:46

Paraíba do Sul - O asfaltamento do bairro Salutaris Veraneio, conhecido como Brejal, em Paraíba do Sul, foi iniciado na última semana. A ação é trabalho da Prefeitura de Paraíba do Sul, em parceria com o Instituto de Terras e Categoria do Estado do Rio de Janeiro (Iterj).

Após anos enfrentando poeira nos dias secos e lama durante as chuvas, a comunidade agora celebra a mudança. O projeto abrange mais de 5 mil metros quadrados de pavimentação, utilizando asfalto de 6 centímetros de espessura, o que garante durabilidade, resistência e melhora na mobilidade urbana. A nova pavimentação facilitará o deslocamento de pedestres e motoristas, além de otimizar o acesso a serviços públicos, contribuindo para a valorização das propriedades e do próprio bairro.



“Estamos monitorando a obra para assegurar a melhor qualidade dos serviços prestados aos moradores. A ação deve durar cerca de 5 dias e irá transformar a aparência do bairro”, afirmou o Secretário Municipal de Obras, Leonardo Medeiros.



“Estamos focando em ampliar nosso orçamento por meio de parcerias estaduais e federais, transformando os sonhos antigos da população em realidade. Isso está ocorrendo em vários pontos da cidade. Tenho muito orgulho do trabalho conjunto de nossas equipes para que Paraíba do Sul se torne uma cidade com alta qualidade de vida”, concluiu o Prefeito Julio Canelinha.