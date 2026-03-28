Ação das polícias Civil e MilitarFoto: Divulgação/107ª DP
Quatro pessoas condenadas por associação para o tráfico de drogas são presas em Paraíba do Sul
Mandados de prisão foram cumpridos nos bairros Grama e Jatobá
Quatro pessoas condenadas por associação para o tráfico de drogas são presas em Paraíba do Sul
Mandados de prisão foram cumpridos nos bairros Grama e Jatobá
Polícia prende homem acusado de aplicar golpes em diversos estados do Brasil
Indivíduo atuou também em vários municípios do interior do Rio de Janeiro
Homens são presos por tráfico de drogas na BR-393, em Paraíba do Sul
PRF apreendeu cinco quilos de entorpecentes na ação
Obra de recuperação asfáltica é iniciada na RJ-131
Trabalho inclui tapa-buracos e recomposição do pavimento
Homem é preso após encenar roubo de celulares em Paraíba do Sul
Comprador fingiu ser roubado na hora da entrega dos aparelhos para não precisar pagar
Bairro Brejal, em Paraíba do Sul, recebe asfaltamento
Pavimentação era esperada há anos por moradores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.