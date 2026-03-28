Ação das polícias Civil e Militar - Foto: Divulgação/107ª DP

Ação das polícias Civil e MilitarFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 28/03/2026 15:02

Paraíba do Sul - Neste sábado, em ação conjunta entre a 107ª DP e o 38º BPM, quatro pessoas - sendo três homens e uma mulher - foram presas pelo crime de associação para o tráfico de drogas em Paraíba do Sul. A ação foi realizada nos bairros Grama e Jatobá.

Em 2020, a Polícia Civil investigou e desarticulou o que era o maior grupo dedicado ao tráfico de drogas no município. Na época, um inquérito com mais de mil páginas foi desenvolvido e 14 apreensões ocorreram, com mais de 6,5 mil cápsulas de cocaína retiradas das ruas. A "Operação Avalanche", ocorrida em setembro do mesmo ano, resultou no cumprimento de 23 mandados de prisão. Destes, 19 foram condenados em 2022.

Os outros quatro indivíduos recorreram da sentença e tiveram as condenações confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com o cumprimento dos mandados de prisão sendo feito neste sábado.