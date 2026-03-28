Rosto do homem foi divulgado para a identificação de outras vítimas - Foto: Divulgação/107ª DP

Rosto do homem foi divulgado para a identificação de outras vítimasFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 28/03/2026 14:51

Paraíba do Sul - Um homem de 60 anos, investigado por aplicar golpes envolvendo veículos usados em diversos estados, foi preso na noite de quarta-feira (25), em Paraíba do Sul. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de Goiás por suspeita de estelionato e apropriação indébita.

A prisão foi realizada por policiais civis da 107ª DP, com apoio de um policial militar do 38º BPM, após troca de informações com a Agência Operacional de Inteligência do 2º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. O setor de inteligência mineiro monitorava o suspeito e levantou indícios de que ele estaria escondido no distrito de Barão de Angra, às margens da BR-393. A partir dessas informações, os agentes fluminenses fizeram diligências e conseguiram localizá-lo.

Segundo as investigações, o homem teria feito vítimas no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No território fluminense, há registros de atuação na capital e em cidades do interior, como Três Rios, Paraíba do Sul, Sapucaia, Petrópolis, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e São Fidélis. Em Minas Gerais, casos recentes teriam sido registrados em Juiz de Fora.

O modo de agir, conforme apurado, consistia em abordar proprietários de veículos fingindo interesse na compra ou no conserto de automóveis com defeito. Após conquistar a confiança das vítimas, ele se apropriava dos veículos ou provocava prejuízos financeiros.

De forma excepcional, a 107ª DP informou que está divulgando o nome e a imagem do preso em razão do interesse público, com o objetivo de possibilitar que outras possíveis vítimas procurem a polícia.