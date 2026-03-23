Drogas apreendidas na ação - Foto: Divulgação/PRF

Drogas apreendidas na açãoFoto: Divulgação/PRF

Publicado 23/03/2026 14:49

Paraíba do Sul - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cinco quilos de drogas em um carro na BR-393, em Paraíba do Sul. A ação foi realizada no último sábado (21) e resultou na prisão de dois homens, de 31 e 23 anos.

Uma fiscalização estava sendo realizada na rodovia quando um automóvel foi abordado. Em cima do banco traseiro foram encontrados quatro quilos de maconha e um quilo de crack.



A ocorrência foi encaminhada para a 107ª DP.