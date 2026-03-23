Drogas apreendidas na açãoFoto: Divulgação/PRF
A ocorrência foi encaminhada para a 107ª DP.
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Drogas apreendidas na açãoFoto: Divulgação/PRF
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