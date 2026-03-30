Materiais apreendidosFoto: Divulgação/38º BPM

Mais artigos de O Dia
O Dia
Paraíba do Sul - A Polícia Militar prendeu dois homens por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em Paraíba do Sul. A ação ocorreu na madrugada desta segunda-feira (30), no Centro.
Uma pistola calibre 9mm com dispositivo de rajada, um carregador e 13 munições intactas foram apreendidas. Os indivíduos tentaram fugir em uma motocicleta, mas foram capturados.