Vereadores mirins de 2026 em Paraíba do SulFoto: Divulgação/CMPS

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Paraíba do Sul - A Câmara Municipal de Paraíba do Sul realizou, na última segunda-feira (06), a Sessão Solene de Posse dos Vereadores Mirins. A cerimônia marcou o início de uma nova etapa para os 12 jovens empossados, que passam a vivenciar, na prática, o funcionamento do Poder Legislativo e o exercício da cidadania.
Durante a solenidade, os parlamentares mirins assumiram o compromisso de representar suas escolas e comunidades, propondo ideias e debatendo temas relevantes para o município. A iniciativa proporciona aos estudantes uma experiência enriquecedora, baseada no diálogo, na responsabilidade e no respeito às instituições.
O evento reuniu autoridades municipais e familiares dos estudantes. Estiveram presentes os vereadores André Salgueiro, Lucas Mendes, Júnior Cruz, Nelson de Mello, Marquinhos Carismático, Cosme e Tia Norma, além da secretária municipal de Educação, Adelaide, que destacou a importância de iniciativas que incentivem a participação dos jovens na vida pública.