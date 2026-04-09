Vereadores mirins de 2026 em Paraíba do Sul - Foto: Divulgação/CMPS

Vereadores mirins de 2026 em Paraíba do SulFoto: Divulgação/CMPS

Publicado 09/04/2026 14:11

Paraíba do Sul - A Câmara Municipal de Paraíba do Sul realizou, na última segunda-feira (06), a Sessão Solene de Posse dos Vereadores Mirins. A cerimônia marcou o início de uma nova etapa para os 12 jovens empossados, que passam a vivenciar, na prática, o funcionamento do Poder Legislativo e o exercício da cidadania.

Durante a solenidade, os parlamentares mirins assumiram o compromisso de representar suas escolas e comunidades, propondo ideias e debatendo temas relevantes para o município. A iniciativa proporciona aos estudantes uma experiência enriquecedora, baseada no diálogo, na responsabilidade e no respeito às instituições.

O evento reuniu autoridades municipais e familiares dos estudantes. Estiveram presentes os vereadores André Salgueiro, Lucas Mendes, Júnior Cruz, Nelson de Mello, Marquinhos Carismático, Cosme e Tia Norma, além da secretária municipal de Educação, Adelaide, que destacou a importância de iniciativas que incentivem a participação dos jovens na vida pública.

