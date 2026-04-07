Acidente na BR-393 com vítima fatal - Foto: Reprodução

Acidente na BR-393 com vítima fatalFoto: Reprodução

Publicado 07/04/2026 10:24

Paraíba do Sul - Na manhã desta terça-feira (7), um motocicleta e um caminhão colidiram no km 187 da BR-393, em Paraíba do Sul. O acidente ocorreu por volta das 5h58 e o motociclista morreu no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito no local funciona no sistema de pare e siga.