Acidente na BR-393 com vítima fatalFoto: Reprodução

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Paraíba do Sul - Na manhã desta terça-feira (7), um motocicleta e um caminhão colidiram no km 187 da BR-393, em Paraíba do Sul. O acidente ocorreu por volta das 5h58 e o motociclista morreu no local.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito no local funciona no sistema de pare e siga.