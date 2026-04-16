Ação ocorreu no bairro Amapá - Foto: Divulgação/107ª DP

Ação ocorreu no bairro AmapáFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 16/04/2026 21:20

Paraíba do Sul - Uma ação integrada entre a 107ª DP e o 38º Batalhão da Polícia Militar realizada na manhã desta terça-feira (14), resultou na desarticulação de um ponto de tráfico no bairro Amapá, em Paraíba do Sul, além da prisão de dois adultos e da apreensão de dois adolescentes.

Entre os presos está o homem conhecido como “Miguelzinho”, que estava foragido desde dezembro de 2025 por tentativa de homicídio. Ele é acusado de ter efetuado disparos de arma de fogo contra um desafeto durante uma cavalgada no Parque de Exposições do município. Mesmo na condição de foragido, em janeiro de 2026, teria praticado outro crime da mesma natureza no bairro Amapá.

Um dos adolescentes apreendidos, de 16 anos, também era procurado por ato infracional análogo à tentativa de homicídio. Desde 19 de março de 2026, ele era investigado por ter efetuado disparos contra outro adolescente no bairro Amapá, atingindo o rosto e as nádegas da vítima. O crime teria sido motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas.

A operação desta terça-feira teve como objetivo principal a captura dos foragidos, após levantamentos de inteligência apontarem que ambos haviam retornado recentemente de uma favela no Rio de Janeiro, onde estavam escondidos. As informações indicavam ainda que eles regressaram acompanhados de um homem de 39 anos, oriundo do Morro do Jacaré, que assumiria a gerência do tráfico na região.

Os dois procurados e o homem do Rio foram localizados em uma residência no bairro Amapá, na companhia de outro adolescente. No imóvel, os agentes apreenderam uma balança de precisão, um rádio comunicador, sete pinos de cocaína e uma munição calibre .32.

Diante dos fatos, os dois adultos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Os dois adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo aos mesmos crimes.