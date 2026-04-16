Condenada por envolvimento em crime sexual contra a própria filha é presa em Paraíba do Sul
Mulher foi condenada a 10 anos e 8 meses de prisão
Paraíba do Sul - Uma mulher de 39 anos foi presa por ter participação no estupro da própria filha em Paraíba do Sul. A vítima tinha 11 anos na época do crime e a mãe foi condenada pela Justiça a 10 anos e 8 meses de prisão em regime fechado.
O crime aconteceu em outubro de 2024 e começou a ser investigado após denúncia da escola onde a criança estudava. Na ocasião, funcionários descobriram uma carta romântica enviada pelo padrasto à menina. O indivíduo, de 36 foi preso no mesmo mês depois de confessar que mantinha relações sexuais com a criança na residência onde moravam.
A mãe da vítima foi indiciada por participação no crime, por conta de evidências de que ela tinha conhecimento dos fatos. Após ter respondido ao processo em liberdade, a mulher foi condenada e agora será encaminhada ao sistema prisional para o cumprimento da pena.
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