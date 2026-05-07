Material apreendido na ação - Foto: Divulgação/38º BPM

Material apreendido na açãoFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 07/05/2026 21:09

Paraíba do Sul - Uma operação realizada nesta quarta-feira (6) resultou na apreensão de armas, munições e drogas escondidas em uma ilha na localidade de Barão de Angra, em Paraíba do Sul. A ação foi conduzida pela Polícia Militar em uma área de difícil acesso.



Segundo a corporação, a operação é um desdobramento das investigações sobre o ataque criminoso contra equipes policiais ocorrido no último dia 2 de maio.

Após uma busca no terreno, os policiais localizaram duas pistolas, sendo uma Taurus PT 58 HC Plus, calibre .380, e uma Zigana K, calibre 9mm, além de um revólver Taurus calibre .38 com a numeração suprimida. Também foram apreendidos quatro carregadores de diferentes calibres e 48 munições intactas dos calibres .380, 9mm e .38.



Na ação, os agentes ainda recolheram 48 pinos de cocaína, 46 pedras de crack e 22 frascos de loló, substância entorpecente frequentemente comercializada de forma ilegal.



De acordo com a polícia, as armas apreendidas serão encaminhadas para perícia, que deverá apontar se o material foi utilizado no atentado contra a guarnição policial investigado pelas autoridades.



A ocorrência foi registrada na 107ª Delegacia de Polícia de Paraíba do Sul.