Carro passou pelo corredor da lojaFoto: Reprodução
Motorista perde controle do carro e invade mercado em Paraíba do Sul
Circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas
Paraíba do Sul - Nesta quinta-feira (7), um motorista perdeu o controle do carro e invadiu um mercado no Centro de Paraíba do Sul. Algumas pessoas se feriram e receberam atendimento no local.
O acidente gerou correria no estabelecimento e destruiu prateleiras do mercado. A área afetada foi isolada logo após o ocorrido.
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