Carro passou pelo corredor da loja - Foto: Reprodução

Carro passou pelo corredor da lojaFoto: Reprodução

Publicado 07/05/2026 21:20

Paraíba do Sul - Nesta quinta-feira (7), um motorista perdeu o controle do carro e invadiu um mercado no Centro de Paraíba do Sul. Algumas pessoas se feriram e receberam atendimento no local.

O acidente gerou correria no estabelecimento e destruiu prateleiras do mercado. A área afetada foi isolada logo após o ocorrido.



