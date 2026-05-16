Drogas apreendidas em Paraíba do SulFoto: Divulgação/38º BPM

Mais artigos de O Dia
O Dia
Paraíba do Sul - A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas em Paraíba do Sul nesta sexta-feira (15). Os entorpecentes abasteceriam o tráfico no bairro Liberdade.
Foram apreendidos 386 pinos de cocaína, 150 pedras de crack e um coldre de arma de fogo.
O material foi apreendido na 107ª DP. O suspeito foi identificado e investigações seguem para a sua captura.