Drogas apreendidas em Paraíba do Sul - Foto: Divulgação/38º BPM

Drogas apreendidas em Paraíba do SulFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 16/05/2026 15:41

Paraíba do Sul - A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas em Paraíba do Sul nesta sexta-feira (15). Os entorpecentes abasteceriam o tráfico no bairro Liberdade.

Foram apreendidos 386 pinos de cocaína, 150 pedras de crack e um coldre de arma de fogo.

O material foi apreendido na 107ª DP. O suspeito foi identificado e investigações seguem para a sua captura.