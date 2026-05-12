Denúncia foi feita à 107ª DP em 2022 - Foto: O Dia

Denúncia foi feita à 107ª DP em 2022Foto: O Dia

Publicado 12/05/2026 15:43 | Atualizado 12/05/2026 17:08

Paraíba do Sul - Um homem condenado por estupro de vulnerável foi preso nesta segunda-feira (11), em Paraíba do Sul. O indivíduo, de 30 anos, foi condenado a 13 anos e quatro meses em regime fechado e preso na empresa onde trabalhava.

Em maio de 2022, a 107ª DP foi acionada pelo Conselho Tutelar após uma adolescente dar entrada no hospital com crise de ansiedade por se recordar de abusos sofridos por um longo período enquanto ainda era criança. O homem é familiar da vítima e apesar de não residir no mesmo endereço, frequentava a casa dela.

A prisão ocorreu em ação conjunta entre as polícias Civil e Militar.