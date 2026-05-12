Denúncia foi feita à 107ª DP em 2022Foto: O Dia
Condenado por estupro de vulnerável é preso em Paraíba do Sul
Homem foi condenado a 13 anos e quatro meses em regime fechado
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Homem é procurado após tentar matar a mulher a facadas em Paraíba do Sul
Prisão do indivíduo foi decretada nesta sexta
Motorista perde controle do carro e invade mercado em Paraíba do Sul
Circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas
Armas que podem ter sido utilizadas em ataque contra policiais são apreendidas em Paraíba do Sul
Munições e drogas também foram encontradas
Dupla é condenada por tentativa de homicídio em Paraíba do Sul
Crime aconteceu em novembro de 2023
Condenada por envolvimento em crime sexual contra a própria filha é presa em Paraíba do Sul
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