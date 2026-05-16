Operação Vale a Pena Ver de NovoFoto: Divulgação/107ª DP
Operação resulta na prisão de três homens e na apreensão de adolescentes em Paraíba do Sul
Foram localizadas armas, munições e grande quantidade de drogas
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Polícia apreende grande quantidade de cocaína e crack em Paraíba do Sul
Material iria abastecer o bairro Liberdade
Condenado por estupro de vulnerável é preso em Paraíba do Sul
Homem foi condenado a 13 anos e quatro meses em regime fechado
Homem é procurado após tentar matar a mulher a facadas em Paraíba do Sul
Prisão do indivíduo foi decretada nesta sexta
Motorista perde controle do carro e invade mercado em Paraíba do Sul
Circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas
Armas que podem ter sido utilizadas em ataque contra policiais são apreendidas em Paraíba do Sul
Munições e drogas também foram encontradas
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