Operação Vale a Pena Ver de NovoFoto: Divulgação/107ª DP

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Paraíba do Sul - Nesta sexta-feira (15), as polícias Civil e Militar realizaram uma operação no bairro Amapá, em Paraíba do Sul contra o tráfico de drogas. Três homens foram presos e dois adolescentes apreendidos. Além disso, foram encontradas três armas de fogo, munições, drogas e um rádio comunicador.
Segundo a 107ª DP, o grupo causava temor na população por divulgar vídeos e fotos armados nas redes sociais e em aplicativos de mensagens. Em gravações, os suspeitos mostravam armas e drogas no bairro Glória e ameaçavam integrantes do grupo rival que atua na localidade.
Na ação realizada, os policiais localizaram três adultos oriundos do Rio de Janeiro e dois adolescentes conhecidos pelos agentes pelo envolvimento com o tráfico. De acordo com a polícia, os três seriam enviados ao município para reforçar a atuação da facção e realizara ataques armados contra grupos rivais.
Foram apreendidos três revólveres, munições, rádio comunicador, material para endolação de drogas e grande quantidade de entorpecentes, incluindo maconha, skank, cocaína, “ice” e cerca de três litros de “loló”. Parte do material estava escondido em um terreno próximo ao imóvel, local que vinha sendo monitorado pelos policiais desde a madrugada.
Todo o material apreendido foi encaminhado para a 107ª DP, onde o caso foi registrado. Os envolvidos permaneceram presos e apreendidos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.
A ação foi batizada de “Operação Vale a Pena a Ver de Novo”, em referência ao fato de que, há cerca de um mês, quatro pessoas já haviam sido presas no mesmo imóvel utilizado como ponto de venda de drogas.
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Operação Vale a Pena Ver de Novo
Operação Vale a Pena Ver de Novo