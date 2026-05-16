Operação Vale a Pena Ver de Novo - Foto: Divulgação/107ª DP

Operação Vale a Pena Ver de NovoFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 16/05/2026 16:41

Paraíba do Sul - Nesta sexta-feira (15), as polícias Civil e Militar realizaram uma operação no bairro Amapá, em Paraíba do Sul contra o tráfico de drogas. Três homens foram presos e dois adolescentes apreendidos. Além disso, foram encontradas três armas de fogo, munições, drogas e um rádio comunicador.

Segundo a 107ª DP, o grupo causava temor na população por divulgar vídeos e fotos armados nas redes sociais e em aplicativos de mensagens. Em gravações, os suspeitos mostravam armas e drogas no bairro Glória e ameaçavam integrantes do grupo rival que atua na localidade.

Na ação realizada, os policiais localizaram três adultos oriundos do Rio de Janeiro e dois adolescentes conhecidos pelos agentes pelo envolvimento com o tráfico. De acordo com a polícia, os três seriam enviados ao município para reforçar a atuação da facção e realizara ataques armados contra grupos rivais.

Foram apreendidos três revólveres, munições, rádio comunicador, material para endolação de drogas e grande quantidade de entorpecentes, incluindo maconha, skank, cocaína, “ice” e cerca de três litros de “loló”. Parte do material estava escondido em um terreno próximo ao imóvel, local que vinha sendo monitorado pelos policiais desde a madrugada.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 107ª DP, onde o caso foi registrado. Os envolvidos permaneceram presos e apreendidos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

A ação foi batizada de “Operação Vale a Pena a Ver de Novo”, em referência ao fato de que, há cerca de um mês, quatro pessoas já haviam sido presas no mesmo imóvel utilizado como ponto de venda de drogas.