Drogas encontradas no localFoto: Divulgação/38º BPM
81 papelotes de skank;
01 embalagem com aprox. 50g de cocaína;
01 galão com aprox. 10 litros de clorofórmio;
128 pinos vazios e folhas de etiquetas adesivas para identificação.
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Drogas encontradas no localFoto: Divulgação/38º BPM
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