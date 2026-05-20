Drogas encontradas no localFoto: Divulgação/38º BPM

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Paraíba do Sul - A Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas nesta terça-feira (19) em Paraíba do Sul. O material foi encontrado em um terreno baldio na Rua Major Júlio Frederico Koeler, no bairro Bela Vista.
Ao todo, os policiais militares do batalhão arrecadaram:
1.608 pinos de cocaína;
81 papelotes de skank;
01 embalagem com aprox. 50g de cocaína;
01 galão com aprox. 10 litros de clorofórmio;
128 pinos vazios e folhas de etiquetas adesivas para identificação.
O material foi encaminhado à 107ª DP, onde a ocorrência foi registrada. A estimativa é de que a ação tenha gerado um prejuízo de R$ 37 mil ao crime organizado local.