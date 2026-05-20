Drogas encontradas no local - Foto: Divulgação/38º BPM

Drogas encontradas no localFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 20/05/2026 14:21

Paraíba do Sul - A Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas nesta terça-feira (19) em Paraíba do Sul. O material foi encontrado em um terreno baldio na Rua Major Júlio Frederico Koeler, no bairro Bela Vista.

Ao todo, os policiais militares do batalhão arrecadaram:

1.608 pinos de cocaína;

81 papelotes de skank;

01 embalagem com aprox. 50g de cocaína;

01 galão com aprox. 10 litros de clorofórmio;

128 pinos vazios e folhas de etiquetas adesivas para identificação.

O material foi encaminhado à 107ª DP, onde a ocorrência foi registrada. A estimativa é de que a ação tenha gerado um prejuízo de R$ 37 mil ao crime organizado local.