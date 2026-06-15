Criminoso foi localizado no bairro GrotãoFoto: Divulgação/107ª DP
Homem suspeito de matar mulher e abandonar corpo na linha férrea é preso em Paraíba do Sul
Indivíduo era dependente químico, assim como a vítima
Paraíba do Sul - Na manhã desta segunda-feira (15), um homem, de 32 anos, suspeito de ter matado e abandonado o corpo de uma mulher sobre a linha férrea em Paraíba do Sul. O indivíduo foi capturado em ação conjunta entre as polícias Civil e Militar.
O corpo da vítima foi encontrado na madrugada da última sexta-feira, no bairro Liberdade. O trem chegou a passar por cima do corpo, que foi partido ao meio.
A princípio, o fato parecia um acidente ferroviário, mas as investigações apontaram que a mulher já estava morta antes de ser colocada nos trilhos, inclusive com vestígios de sangue no caminho que levava até a ferrovia. Segundo a Polícia Civil, horas antes da morte, a vítima foi submetida a tortura por meio de agressões praticadas pelo homem, que chegou a arrancar um tufo de cabelo durante a violência. O investigado acreditava que a mulher teria se apropriado de pedras de crack que lhe pertenciam.
O indivíduo foi localizado no bairro Grotão, enquanto trabalhava como auxiliar de pedreiro, e levado para a 107ª DP.
Paraíba do Sul
Homem suspeito de matar mulher e abandonar corpo na linha férrea é preso em Paraíba do Sul
Indivíduo era dependente químico, assim como a vítima
Paraíba do Sul
Homem é preso por tentativa de feminicídio e de homicídio em Paraíba do Sul
Crimes ocorreram no dia 30 de maio
Paraíba do Sul
Hambúrguer de tilápia de Paraíba do Sul vence Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar
Receita é feita com ingredientes frutos da produção local
Paraíba do Sul
Casamento Social marca a união de 17 casais em Paraíba do Sul
Todo o processo foi realizado sem custos aos participantes
Paraíba do Sul
Apreensão da Polícia Militar gera prejuízo de R$ 37 mil ao tráfico em Paraíba do Sul
Ação foi realizada no Bela Vista
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.