Criminoso foi localizado no bairro Grotão - Foto: Divulgação/107ª DP

Criminoso foi localizado no bairro GrotãoFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 15/06/2026 16:24

Paraíba do Sul - Na manhã desta segunda-feira (15), um homem, de 32 anos, suspeito de ter matado e abandonado o corpo de uma mulher sobre a linha férrea em Paraíba do Sul. O indivíduo foi capturado em ação conjunta entre as polícias Civil e Militar.

O corpo da vítima foi encontrado na madrugada da última sexta-feira, no bairro Liberdade. O trem chegou a passar por cima do corpo, que foi partido ao meio.

A princípio, o fato parecia um acidente ferroviário, mas as investigações apontaram que a mulher já estava morta antes de ser colocada nos trilhos, inclusive com vestígios de sangue no caminho que levava até a ferrovia. Segundo a Polícia Civil, horas antes da morte, a vítima foi submetida a tortura por meio de agressões praticadas pelo homem, que chegou a arrancar um tufo de cabelo durante a violência. O investigado acreditava que a mulher teria se apropriado de pedras de crack que lhe pertenciam.

O indivíduo foi localizado no bairro Grotão, enquanto trabalhava como auxiliar de pedreiro, e levado para a 107ª DP.

