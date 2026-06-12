Receita premiada foi criada pela cozinheira escolar Lucimar de Alcântara Isaque - Foto: Divulgação

Receita premiada foi criada pela cozinheira escolar Lucimar de Alcântara IsaqueFoto: Divulgação

Publicado 12/06/2026 18:38 | Atualizado 12/06/2026 18:44

Paraíba do Sul - O Hambúrguer de Tilápia com Cenoura e Espinafre de Paraíba do Sul foi um dos vencedores do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar - 3ª edição, uma das principais iniciativas do país voltadas à valorização da alimentação escolar e dos profissionais que atuam diariamente nas cozinhas das escolas públicas.

A receita é da cozinheira escolar Lucimar de Alcântara Isaque, profissional da rede municipal de ensino que transformou ingredientes saudáveis em um prato nutritivo, saboroso e aprovado pelos alunos.

Promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com a Itaipu Binacional, IFSULDEMINAS e FADEMA, o concurso tem como objetivo reconhecer o trabalho das merendeiras e merendeiros de todo o Brasil, destacando receitas que unem qualidade nutricional, criatividade, identidade regional e alimentação saudável.

Além do reconhecimento nacional, a premiação garante um prêmio de R$ 5 mil para a cozinheira escolar vencedora e R$ 8 mil para a unidade escolar vinculada à receita, valor que deverá ser investido na melhoria da infraestrutura e dos equipamentos da cozinha escolar.

A cerimônia oficial de premiação acontecerá no dia 23 de junho, durante o Prêmio PNAE 2026, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

Um dos grandes diferenciais da receita vencedora é a valorização da produção local. A tilápia utilizada no hambúrguer é adquirida exclusivamente por meio da agricultura familiar, fortalecendo os produtores rurais da região e incentivando a economia local. Outros ingredientes da receita, como cenoura, espinafre, tomate, alface e ovos, também fazem parte da alimentação oferecida aos estudantes da rede municipal.

A secretária municipal de Educação, Adelaide Capella, destacou que a conquista representa o reconhecimento de um trabalho que acontece diariamente dentro das escolas.

“Esse prêmio valoriza nossos profissionais e mostra a qualidade do trabalho realizado na alimentação escolar de Paraíba do Sul. A Lucimar representa uma equipe extremamente dedicada, formada por pessoas que colocam carinho, criatividade e compromisso em tudo o que fazem. É um orgulho ver esse trabalho sendo reconhecido nacionalmente.”

Adelaide também ressaltou que a premiação reforça a importância de incentivar hábitos alimentares saudáveis desde a infância.

“Essa conquista mostra que alimentação saudável e sabor caminham juntas. Estamos ajudando a formar hábitos que os alunos levarão para toda a vida, oferecendo refeições nutritivas, equilibradas e preparadas com muito cuidado.”

O prefeito Júlio Canelinha comemorou a conquista e destacou os investimentos realizados na educação municipal.

“Quando falamos em educação, não estamos falando apenas da sala de aula. Estamos falando de cuidar das nossas crianças em todos os aspectos. Hoje temos alimentação de qualidade, kits escolares completos, uniformes, inclusive os de inverno, além de investimentos constantes na estrutura das nossas escolas. Essa premiação mostra que estamos no caminho certo e nos enche de orgulho.”

O prefeito também fez questão de parabenizar a cozinheira escolar responsável pela receita vencedora.

“Parabenizo a Lucimar por esse reconhecimento tão merecido. Ela leva o nome de Paraíba do Sul para todo o Brasil e mostra que dedicação, talento e amor pelo que se faz podem transformar vidas. Essa conquista é dela, mas também é de toda a nossa rede municipal de ensino.”

Formada em Gastronomia e concluindo o curso de Nutrição, Lucimar de Alcântara Isaque agora passa a integrar o grupo das profissionais que ajudam a inspirar escolas de todo o país, levando o nome de Paraíba do Sul para uma vitrine nacional de boas práticas na alimentação escolar.