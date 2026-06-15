Prisão foi em cumprimento a um mandado de prisão - Foto: Divulgação/107ª DP

Prisão foi em cumprimento a um mandado de prisãoFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 15/06/2026 14:43

Paraíba do Sul - Um homem de 34 anos foi preso na manhã de sábado (13) por suspeita de envolvimento em uma tentativa de feminicídio e uma tentativa de homicídio ocorridas no município de Paraíba do Sul. A prisão foi realizada durante uma ação conjunta entre policiais civis e militares, que cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

O crime aconteceu na madrugada do dia 30 de maio, quando o investigado teria invadido a residência da ex-companheira e iniciado uma violenta sequência de agressões utilizando uma faca e um objeto contundente. Durante o ataque, uma segunda vítima tentou intervir para proteger a mulher e impedir a continuidade das agressões, mas também acabou sendo atingida. As duas vítimas sofreram ferimentos graves, precisaram de atendimento médico de urgência e foram internadas em unidade hospitalar.

As investigações apontam que o crime teria sido motivado pela inconformidade do suspeito com o término do relacionamento. Após reunir elementos que indicavam a autoria e a gravidade dos fatos, a delegada titular da 107ª DP representou pela prisão preventiva do investigado, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Com o mandado em mãos, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram em busca do suspeito, que foi encontrado enquanto trabalhava em uma obra de construção civil no município de Três Rios. A operação contou com a participação de policiais civis da 107ª DP e de agentes da 1ª e da 2ª Companhia do 38º Batalhão da Polícia Militar.

Após a captura, o homem foi encaminhado à delegacia para o cumprimento das formalidades legais e permanecerá à disposição da Justiça, onde responderá pelas acusações relacionadas aos crimes investigados.