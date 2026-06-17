Iniciativa é da da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade de Paraíba do Sul - Foto: Reprodução

Iniciativa é da da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade de Paraíba do SulFoto: Reprodução

Publicado 17/06/2026 14:59 | Atualizado 17/06/2026 15:12

Paraíba do Sul - A Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade de Paraíba do Sul lançou, nesta quarta-feira (17)m, o Programa Lixo Zero nas Escolas, iniciativa que une educação ambiental, conscientização e coleta seletiva nas escolas da rede municipal.

O lançamento aconteceu no CIEP Municipalizado Haroldo Machado Barros, marcando o início das ações em oito unidades escolares selecionadas nesta primeira etapa. O programa tem como objetivo incentivar o descarte correto de resíduos, ampliar a reciclagem e fortalecer a consciência socioambiental entre alunos, professores e toda a comunidade escolar.

As escolas participantes receberão Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) para o descarte de papel, plástico, metal, materiais eletrônicos, roupas e óleo de cozinha usado. Além disso, a Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade promoverá palestras e atividades educativas sobre sustentabilidade e preservação ambiental.

“O cuidado com o meio ambiente começa com a educação. O programa Lixo Zero vai ajudar a formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com o futuro da nossa cidade. Estamos investindo em ações que fazem a diferença hoje e deixam um legado para as próximas gerações”, ressaltou o Prefeito Júlio Canelinha.

Com o programa, a expectativa é reduzir o descarte inadequado de resíduos, aumentar os índices de reciclagem e fortalecer a participação da comunidade na construção de uma cidade mais limpa e sustentável.