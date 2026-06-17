Iniciativa é da da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade de Paraíba do SulFoto: Reprodução
Prefeitura fortalece educação ambiental em Paraíba do Sul com lançamento do programa Lixo Zero
Lançamento aconteceu no CIEP Municipalizado Haroldo Machado Barros
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Homem suspeito de matar mulher e abandonar corpo na linha férrea é preso em Paraíba do Sul
Indivíduo era dependente químico, assim como a vítima
Homem é preso por tentativa de feminicídio e de homicídio em Paraíba do Sul
Crimes ocorreram no dia 30 de maio
Hambúrguer de tilápia de Paraíba do Sul vence Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar
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Casamento Social marca a união de 17 casais em Paraíba do Sul
Todo o processo foi realizado sem custos aos participantes
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