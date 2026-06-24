Nova motoniveladora - Foto: Divulgação

Nova motoniveladoraFoto: Divulgação

Publicado 24/06/2026 17:49

Paraíba do Sul - A Prefeitura de Paraíba do Sul teve, nesta semana, a chegada de uma nova motoniveladora (patrol) 0 km. O equipamento passa a integrar a frota municipal e será utilizado diretamente nos serviços de manutenção e recuperação das estradas vicinais, que são essenciais para a rotina de comunidades do interior.

A iniciativa tem como foco melhorar as condições de tráfego nas vias rurais, que influenciam diretamente o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar, o deslocamento de moradores e até o acesso a atendimentos de saúde em áreas mais afastadas.

Além de facilitar o escoamento da produção agrícola, a nova motoniveladora contribui para reduzir problemas recorrentes causados por chuvas, como buracos, erosões e dificuldades de acesso, garantindo mais segurança e regularidade no tráfego.

Com a nova aquisição, a expectativa da Prefeitura é de que as frentes de serviço consigam atuar de forma mais rápida e contínua, reduzindo o tempo de resposta para manutenção e melhorando a qualidade das estradas em diferentes regiões do município ao longo do ano.