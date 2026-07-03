Suspeito foi localizado após mandado judicial e preso próximo ao Parque Salutaris - Foto: Divulgação/107ª DP

Suspeito foi localizado após mandado judicial e preso próximo ao Parque SalutarisFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 03/07/2026 15:01

Paraíba do Sul - Um homem de 26 anos foi preso nesta quinta-feira (2), em Paraíba do Sul, suspeito de adulterar a motocicleta de um jovem desaparecido há pouco mais de um mês no município. A vítima é Emanuel Nazareth Vasconcelos, de 22 anos, que saiu de casa no dia 27 de maio e nunca mais foi visto.

De acordo com a Polícia Civil, Emanuel deixou sua residência, no bairro Werneck, informando que seguiria de motocicleta para o bairro Volante. Seis dias depois, um corpo foi encontrado em uma área de mata entre o bairro Volante e a BR-393. Como o cadáver havia sido incendiado, a identificação não pôde ser feita de imediato, sendo necessário um exame de DNA para confirmar a identidade da vítima.

Mesmo antes da conclusão do laudo, as investigações apontaram indícios de que o corpo encontrado seria o do jovem desaparecido. Os agentes também apuraram que o homicídio teria sido cometido por um grupo ligado ao tráfico de drogas que atua no bairro Volante.

No dia 20 de junho, policiais localizaram a motocicleta de Emanuel na mesma região. Segundo a investigação, três homens adulteravam o veículo quando foram surpreendidos pelas equipes. Um deles foi preso em flagrante, enquanto outros dois, de 18 e 26 anos, conseguiram fugir.

O suspeito de 18 anos foi preso na última terça-feira, durante uma ação contra o tráfico de drogas no chamado “Escadão” do bairro Volante, onde foi encontrado com grande quantidade de entorpecentes.

Já nesta quinta-feira, a Justiça decretou a prisão do suspeito de 26 anos pelo envolvimento na adulteração da motocicleta. Ele foi localizado e preso próximo ao Parque Salutaris, após uma operação que reuniu policiais civis da 107ª DP e policiais militares do 38º BPM.

A Polícia Civil informou que, embora os principais suspeitos do desaparecimento e da morte de Emanuel já tenham sido presos por outros crimes durante as investigações, o inquérito sobre o homicídio ainda depende da conclusão do exame de DNA realizado no corpo encontrado para ser finalizado.