Suspeito foi localizado após mandado judicial e preso próximo ao Parque SalutarisFoto: Divulgação/107ª DP
Homem é preso por adulterar moto de jovem encontrado morto em Paraíba do Sul
Investigação aponta ligação entre suspeitos e a adulteração do veículo de Emanuel Nazareth Vasconcelos, desaparecido em maio e encontrado morto dias depois
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'Câmara Cidadã' leva serviços à população durante mutirão de documentação
Secretarias de Agricultura e Assistência Social estiveram no mutirão
Paraíba do Sul recebe novas máquinas para manutenção das estradas rurais
Equipamento tem como foco melhorar as condições de tráfego no interior
Celular roubado no Rio é recuperado em Paraíba do Sul
Crime aconteceu em março, no bairro de Realengo
Operadora de caixa é presa por usar dados de cartão de fidelidade de idoso para fazer compras em supermercado
Mulher gastou cerca de R$ 350, segundo as investigações
Prefeitura fortalece educação ambiental em Paraíba do Sul com lançamento do programa Lixo Zero
Lançamento aconteceu no CIEP Municipalizado Haroldo Machado Barros
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