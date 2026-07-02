Serviços foram oferecidos para a população - Foto: Divulgação/CMPS

Serviços foram oferecidos para a populaçãoFoto: Divulgação/CMPS

Publicado 02/07/2026 17:57

Paraíba do Sul - A Câmara Municipal de Paraíba do Sul levou o programa “Câmara Cidadã” para o mutirão de emissão de documentos promovido pelo Governo Federal, uma ação desenvolvida pelas Secretarias de Agricultura e Assistência Social.

Dentre os serviços oferecidos, o Procon realizou atendimentos de pessoas que estavam com direitos do consumidor lesados. Além disso, também aconteceram inscrições para os cursos da Escola Legislativa e cadastro para emissão da CIPTEA Digital, direcionado a autistas.

Segundo o presidente do legislativo, André Salgueiro, um dos objetivos da gestão é fazer a Câmara Municipal estar mais perto do cidadão e que no planejamento do ano que vem as ações itinerantes tenderão a serem ampliadas.