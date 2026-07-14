Cobertura da quadra poliesportiva deve ser finalizada - Foto: Divulgação/PMPS

Cobertura da quadra poliesportiva deve ser finalizadaFoto: Divulgação/PMPS

Publicado 14/07/2026 12:54

Paraíba do Sul - Neste mês, a Prefeitura de Paraíba do Sul iniciou três novas frentes de obras no bairro Santo Antônio, com investimentos na educação. Estão em andamento melhorias na Creche Municipal Wilson Barros Onofre, a revitalização da Escola Municipal Jornalista Sérgio Cabral e a conclusão da cobertura da quadra poliesportiva da unidade escolar, uma obra que permaneceu inacabada desde 2013.

Na escola, os serviços incluem a revitalização da fachada e da área interna, reforma dos banheiros, melhorias em salas de aula e na área de convivência. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos antes do início das aulas.

Além da revitalização da escola e da creche, a Prefeitura também está concluindo a cobertura da quadra poliesportiva da unidade, que aguardava há mais de uma década para ser finalizada. Além da cobertura, o espaço receberá pintura do piso, instalação de nova iluminação e colocação de telas.

“Não faz sentido ver dinheiro público abandonado por tantos anos. Nosso compromisso é recuperar esses investimentos, concluir o que ficou para trás e entregar à população espaços de qualidade que realmente cumpram a sua função”, destacou o Prefeito Júlio Canelinha.

