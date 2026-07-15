Exame falso, gerado por IA, foi apreendido - Foto: Divulgação/107ª DP

Exame falso, gerado por IA, foi apreendidoFoto: Divulgação/107ª DP

Publicado 15/07/2026 13:39

Paraíba do Sul - A Polícia Civil realizou, na terça-feira (14), uma ação que resultou na apreensão de um exame falso de gravidez em Paraíba do Sul. O trabalho faz parte de uma investigação que apura a prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso.

As investigações tiveram início após uma médica denunciar a suspeita de que um exame de ultrassonografia obstétrica, emitido pela Casa da Mulher de Paraíba do Sul, havia sido adulterado. Segundo a Polícia Civil, uma mulher havia realizado uma exame de ultrassonografia em junho, com o resultado apontando ausência de gestação. Posteriormente, o documento teria sido alterado, passando a indicar a existência de gravidez. Imagens falsas de ultrassonografia também foram produzidas com o uso de inteligência artificial.

De acordo com a 107ª DP, o documento foi apresentado em uma unidade de saúde para dar continuidade ao acompanhamento pré-natal. Além disso, os policiais constataram, por meio da análise de redes sociais, que a investigada chegou a realizar um chá de revelação após o resultado negativo do exame.

Nesta terça-feira, os agentes estiveram na residência da investigada e apreenderam tanto o exame original quanto o documento falsificado.

Em depoimento, a mulher afirmou que, ao saber do exame negativo, ficou emocionalmente abalada e não teve coragem de comunicar a situação aos familiares. Segundo ela, por esse motivo falsificou o exame e continuou agindo como se estivesse grávida.

A Polícia Civil informou que segue investigando o caso.

