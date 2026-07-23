Crime ocorreu no início de maio - Foto: Reprodução/109ª DP

Crime ocorreu no início de maioFoto: Reprodução/109ª DP

Publicado 23/07/2026 10:24

Sapucaia - A Polícia Civil prendeu, na noite da última terça-feira (21), um dos investigados pelo roubo ao Posto Radar , ocorrido em Sapucaia no mês de maio. O suspeito estava escondido no município de Além Paraíba, em Minas Gerais.

Com as informações levantadas durante a investigação, os agentes se deslocaram até a cidade mineira, onde localizaram e prenderam o homem em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça. Após a captura, ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos de praxe e permaneceu à disposição do Poder Judiciário.

Segundo a Polícia Civil , o preso faz parte do grupo criminoso responsável pelo assalto ao Posto Radar. Durante as investigações, os agentes realizaram oitivas, análise de imagens, levantamentos de inteligência e outras diligências que permitiram identificar os envolvidos e reunir provas sobre a participação de cada um no crime.

Ainda conforme a corporação, com a prisão do suspeito, todos os investigados pelo roubo ao posto de combustíveis foram identificados e presos, concluindo a elucidação do caso e o cumprimento das medidas judiciais decorrentes da investigação.