Crime ocorreu no início de maioFoto: Reprodução/109ª DP
Suspeito de roubar posto de combustíveis em Sapucaia é preso em Além Paraíba
Segundo a Polícia Civil, todos os investigados pelo crime já foram identificados e presos
Sapucaia - A Polícia Civil prendeu, na noite da última terça-feira (21), um dos investigados pelo roubo ao Posto Radar, ocorrido em Sapucaia no mês de maio. O suspeito estava escondido no município de Além Paraíba, em Minas Gerais.
Com as informações levantadas durante a investigação, os agentes se deslocaram até a cidade mineira, onde localizaram e prenderam o homem em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça. Após a captura, ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos de praxe e permaneceu à disposição do Poder Judiciário.
Segundo a Polícia Civil, o preso faz parte do grupo criminoso responsável pelo assalto ao Posto Radar. Durante as investigações, os agentes realizaram oitivas, análise de imagens, levantamentos de inteligência e outras diligências que permitiram identificar os envolvidos e reunir provas sobre a participação de cada um no crime.
Ainda conforme a corporação, com a prisão do suspeito, todos os investigados pelo roubo ao posto de combustíveis foram identificados e presos, concluindo a elucidação do caso e o cumprimento das medidas judiciais decorrentes da investigação.
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