Prisão foi feita por policiais da 109ª DPReprodução / Google Street View
Autor de roubo a posto de combustíveis em Sapucaia é preso
Cerca de R$ 5 mil foram roubados
Sapucaia - A 109ª DP, com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, prendeu um homem apontado como um dos autores do roubo a um posto de combustíveis na BR-393, em Sapucaia. A prisão ocorreu na quinta-feira (14).
O crime aconteceu no dia 3 de maio, quando criminosos renderam funcionários do estabelecimento e roubaram cerca de R$ 5 mil. Minutos antes do assalto, o grupo teria roubado uma moto em Além Paraíba. O veículo foi utilizado no deslocamento até o posto e na fuga.
A Polícia Civil segue investigando o crime em busca dos outros criminosos.
Sapucaia
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Sapucaia
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