Prisão foi feita por policiais da 109ª DP - Reprodução / Google Street View

Prisão foi feita por policiais da 109ª DPReprodução / Google Street View

Publicado 16/05/2026 16:29

Sapucaia - A 109ª DP, com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, prendeu um homem apontado como um dos autores do roubo a um posto de combustíveis na BR-393, em Sapucaia. A prisão ocorreu na quinta-feira (14).

O crime aconteceu no dia 3 de maio, quando criminosos renderam funcionários do estabelecimento e roubaram cerca de R$ 5 mil. Minutos antes do assalto, o grupo teria roubado uma moto em Além Paraíba. O veículo foi utilizado no deslocamento até o posto e na fuga.

A Polícia Civil segue investigando o crime em busca dos outros criminosos.