Projeto é apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, com apoio da TV Brasil - Foto: Recreio Films

Projeto é apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, com apoio da TV BrasilFoto: Recreio Films

Publicado 13/05/2026 22:21 | Atualizado 13/05/2026 22:23

Sapucaia - O Cinema Inflável chega a Sapucaia, no interior do Rio de Janeiro, em uma das últimas paradas de sua atual temporada no estado, que chegará ao fim na última semana de maio. Entre os dias 15 e 17 de maio (sexta a domingo), o projeto realiza três noites de sessões gratuitas de cinema ao ar livre no Campo Henio Teixeira, em Anta, com exibições sempre a partir das 19h.

Durante a etapa em Sapucaia, a recreação infantil acontece sempre às 18h, com oficinas de dança conduzidas pelo artista Felipe Laureano. A programação passa por diferentes estilos e referências musicais, do K-pop ao Hip-Hop e ao Charme, aproximando crianças e jovens da dança por meio de coreografias, jogos de movimento, ritmo e expressão corporal.

A programação começa na sexta-feira, 15 de maio, com a exibição de “Trolls 3: Juntos Novamente!” (dublado, classificação 6 anos), animação musical em que Poppy e Branch embarcam em uma nova aventura para reunir antigos integrantes de uma boyband. Antes da sessão, o público confere o curta “Na Estação”, de Leandro Marcelino, e participa da oficina “K-Pop: Coreografias e Tendências”. A atividade é inspirada no pop coreano que virou fenômeno entre crianças e jovens com seus grupos, coreografias marcantes e passos reproduzidos nas redes. Os participantes brincam em jogos de espelhamento, imitação coreográfica e criação coletiva de pequenas sequências de dança.

No sábado, 16, a tela inflável recebe “Kung Fu Panda 4” (dublado, classificação livre), em que Po precisa enfrentar uma nova ameaça enquanto busca preparar seu sucessor como Dragão Guerreiro. A sessão será antecedida pelo videoclipe “Street Session #3”, de Felipe Laureano. A programação de abertura conta ainda com a oficina “Hip-Hop Infantil: Ritmo e Movimento”, que propõe exercícios de freestyle, marcação musical e construção de blocos de movimento. A noite também recebe “Cores da Dança: A História do Hip-Hop”, espetáculo cênico e interativo que percorre a evolução do Hip-Hop por meio de uma linha do tempo dançada, combinando performance, contexto histórico e participação do público.

Encerrando a edição em Sapucaia, no domingo, 17 de maio, será exibida a comédia nacional “Tô Ryca!” (classificação 12 anos), estrelada por Samantha Schmütz, que acompanha uma mulher simples obrigada a gastar uma fortuna milionária em apenas 30 dias para garantir sua herança. Antes da sessão, o público assiste ao curta “Periferias”, de Fernanda Almeida, e participa da oficina “Charme: Passinhos e Conexão”, que apresenta passos e sequências coreográficas do charme brasileiro.

Realizado pela D+3 Produções, o projeto leva uma tela inflável de 60m² a localidades com acesso limitado às salas de cinema, seja por questões geográficas e/ou socioeconômicas, ocupando praças e promovendo diversão para toda a comunidade. Além dos longas-metragens, a programação inclui recreação infantil, exibição de curtas locais e atividades culturais.

Com tela de 10 x 6 metros e capacidade para receber até 800 pessoas por sessão, o Cinema Inflável nasceu em 2013 como contrapartida social do Open Air Brasil e vem ampliando seu alcance nos últimos anos. Em 2025, o projeto percorreu 12 regiões do Distrito Federal e 12 localidades na Bahia, consolidando uma circulação que, hoje, já soma mais de 30 edições e 50 mil pessoas alcançadas. No estado do Rio de Janeiro, a atual temporada já mobilizou mais de 13 mil pessoas e entra agora em seu último mês de atividades, avançando para a reta final da circulação pelo estado. A iniciativa se destaca por levar acesso gratuito à cultura e ao cinema a territórios que muitas vezes não contam com salas de exibição, reafirmando a proposta de ampliar o acesso gratuito ao cinema e transformar espaços públicos em pontos de encontro e convivência comunitária.