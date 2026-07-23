Colisões ocorreram em menos de 20 minutos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Colisões ocorreram em menos de 20 minutosFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 23/07/2026 10:07

Sapucaia - O km 134 da BR-393 , em Sapucaia, teve dois acidentes registrados durante a tarde de quarta-feira (22). As colisões aconteceram na altura do bairro Metrama.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o primeiro aconteceu por volta das 13h20, quando dois carros e um caminhão colidiram. As vítimas tiveram escoriações pelo corpo.

Ainda de acordo com a PRF, o outro acidente ocorreu cerca de 15 minutos depois, envolvendo um carro e uma motocicleta. Uma pessoa sofreu um ferimento na mão.