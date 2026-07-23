Colisões ocorreram em menos de 20 minutosFoto: Reprodução/Redes Sociais
Acidentes são registrados na BR-393 em Sapucaia
Colisões aconteceram no mesmo quilômetro da rodovia, mas não tiveram relação
Sapucaia - O km 134 da BR-393, em Sapucaia, teve dois acidentes registrados durante a tarde de quarta-feira (22). As colisões aconteceram na altura do bairro Metrama.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o primeiro aconteceu por volta das 13h20, quando dois carros e um caminhão colidiram. As vítimas tiveram escoriações pelo corpo.
Ainda de acordo com a PRF, o outro acidente ocorreu cerca de 15 minutos depois, envolvendo um carro e uma motocicleta. Uma pessoa sofreu um ferimento na mão.
Sapucaia
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